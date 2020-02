Egitto: aumentano pressioni su autorità egiziane per chiedere liberazione di Patrick George Zaki (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla mobilitazione da parte di attivisti, politici e studenti italiani, al momento il governo del Cairo ha risposto con un comunicato stampa, in cui il ministero dell’Interno in cui ricorda che il giovane non è italiano ma egiziano, ed era ricercato. "La procura che ha deciso il suo fermo per 15 giorni in attesa delle indagini", precisa il ministero dell'Interno egiziano. Il caso di Zaki caso ricorda da vicino quello di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto alcuni giorni dopo in un sobborgo della capitale egiziana con evidenti segni di torture sul corpo. Secondo quanto riferisce l’organizzazione non governativa dell'Egypt Initiative for Personal Rights (Eipr), dopo l’arresto il giovane ha trascorso 24 ore in custodia cautelare senza essere autorizzato a comunicare con famiglia o legali, dopo il suo arresto all’aeroporto del Cairo avvenuto il 7 febbraio. Patrick George Zaki è stato inoltre trattenuto in uno degli uffici della Sicurezza nazionale al Cairo prima di essere trasferito nella città di Mansoura, città sul Delta del Nilo, dove sarebbe stato sottoposto a torture tra cui l’elettroshock. (segue) (Res)