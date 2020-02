Camerun: oggi elezioni municipali e legislative, quattro morti per attacco di Boko Haram

- Quasi sette milioni di elettori sono chiamati oggi alle urne in Camerun, per partecipare alle elezioni legislative e municipali del paese, boicottate da parte dell'opposizione. In un contesto di violenze che vede la regione dell'Estremo Nord teatro di frequenti attacchi terroristici, alla vigilia del voto il gruppo jihadista Boko Haram ha rivendicato l'uccisione, la notte scorsa, di quattro persone in due attacchi sferrati nelle città di Dzamazaf e Tagawa, fra i maggiori poli elettorali del paese. Gli aggressori, riferisce il portale "Actu Cameroun", sono arrivati ​​in moto e hanno incendiato circa 50 case nelle due città. La regione dell'Estremo Nord, bagnata dal lago Ciad, è una delle basi d'azione di Boko Haram e del gruppo affiliato dello Stato Islamico nell'Africa occidentale (Iswap). Secondo l'ong Azione contro la fame, tra ottobre e dicembre 2019 il numero di attacchi dei jihadisti nel paese è aumentato del 72,5 percento, arrivando a 140 attacchi negli ultimi due mesi dell'anno. Come conseguenza della situazione di insicurezza, 460 mila persone hanno abbandonato le loro zone di residenza.(Res)