Foibe: Mulè (FI), importantissime parole Mattarella, ricordo senza colore politico

- Sono importantissime le parole del presidente Sergio Mattarella sulle "terribili sofferenze" patite dagli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia alla fine della seconda guerra mondiale per mano dei comunisti di Tito. Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Una tragedia troppo a lungo negata e recentemente ancora vergognosamente strumentalizzata. Il negazionismo, sinonimo di ignoranza e indifferenza, si combatte solo con la memoria, la cultura e la verità. Nell'orribile vicenda delle Foibe - continua Mulè - l'onere della scrittura della storia spetta alla potenza della memoria condivisa rispetto al disonore dei fatti accaduti. Il tempo non può cancellare le cicatrici e le sofferenze subite da migliaia di persone: a lenirle può solo il ricordo collettivo senza colore politico", conclude Mulè.(Com)