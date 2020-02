Foibe: Crippa (M5s), atti vandalici da condannare, memoria va alimentata

- Quella delle foibe è una pagina tragica della storia del nostro paese e dell'Europa che abbiamo il dovere di non dimenticare ma che, per troppi anni, è stata ignorata e addirittura negata. Lo scrive il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, sulla sua pagina Facebook. "Purtroppo ancora oggi c'è chi, dimostrando una profonda ignoranza e un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti della vita umana, continua a sporcare il ricordo delle vittime di quella tragedia. Trovo deprecabile quanto avvenuto negli ultimi giorni a Casale Monferrato, dove è stata vandalizzata la lapide che ricorda le vittime delle foibe e l'esodo degli italiani giuliano-dalmati. Questo è solo l'ultimo episodio - aggiunge Crippa - che ci riporta a una delle pagine più buie della storia nazionale. Pochi giorni fa, infatti, era stata sfregiata la stele in ricordo dei martiri delle foibe di Pomezia". (segue) (Com)