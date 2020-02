Azerbaigian: parlamentari italiane, durante il processo elettorale è emerso ruolo delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tantissime donne sono presenti ai seggi aperti oggi in Azerbaigian per le elezioni parlamentari anticipate, così come è in crescita il numero delle candidate. È una considerazione delle onorevoli Rossana Boldi (Lega) e Maria Rizzotti (Forza Italia), oggi nel paese caucasico per monitorare il processo elettorale. “Parliamo di un paese dove il voto è stato dato nel 1918. In Inghilterra, in quell’anno lo hanno dato alle donne con oltre 30 anni e sposate. Questo paese presta molta attenzione – considerato che sono circondati da Cecenia, Iran, Turchia, ovvero paesi dove ci sono esempi di estremismo islamico e si consuma la lotta fra sciiti e sunniti – alla difesa della tradizione della libertà delle donne”, ha detto la senatrice Rizzotti. (segue) (Les)