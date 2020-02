Azerbaigian: parlamentari italiane, durante il processo elettorale è emerso ruolo delle donne (2)

- Secondo l’onorevole Boldi, peraltro, in questo processo un ruolo importante lo ha avuto la first lady e vicepresidente Mehriban Aliyeva. “La first lady ha sempre avuto un grande ruolo, prima da presidente nella Fondazione Heydar Aliyev ha sempre lavorato a favore dello sviluppo del ruolo della donna, quindi è abbastanza normale che da quando è diventata vicepresidente il suo impegno politico in tal senso sia anche cresciuto”, ha detto la deputata. “Abbiamo incontrato la first lady e ci ha raccontato il suo percorso, prima la laurea in medicina, poi la specializzazione in oftamologia. Ha fatto moltissimo per l’alfabetizzazione di questo paese”, ha confermato la senatrice Rizzotti. (Les)