Serbia: Parlamento approva modifiche a legge elettorale, soglia di sbarramento cala al 3 per cento

- Il Parlamento serbo ha approvato nella serata di ieri gli emendamenti alla legge elettorale per le politiche e le amministrative, proposta dalla forza di governo, il Partito progressista serbo (Sns), che prevede la riduzione della soglia di sbarramento. Secondo quanto riferito dall’emittente “B92”, il capo gruppo di Sns, Aleksandar Martinovic, ha detto durante il suo intervento all’Assemblea nazionale che la maggioranza ha proposto di ridurre la soglia di sbarramento dal cinque al tre percento per favorire una maggiore rappresentanza e rafforzare ulteriormente il ruolo del parlamento nella vita politica. Il Parlamento ha anche votato gli emendamenti alla legge sull'elezione dei parlamentari e delle elezioni locali, presentata dalla parlamentare del Partito democratico, Gordana Comic, che prevede una rappresentanza del 40 per cento delle donne nelle liste elettorali. (segue) (Seb)