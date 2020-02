Coronavirus: Di Maio a vertice con Speranza e capo Protezione civile, lavoriamo con massimo impegno

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi al vertice sul coronavirus insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “Importante riunione operativa sul coronavirus”, ha dichiarato Di Maio in un messaggio su Facebook, precisando che nelle prossime ore vi sarà un aggiornamento in merito alla situazione. “Continuiamo a lavorare con il massimo impegno, anche per Niccolò e la sua famiglia”, ha aggiunto Di Maio, facendo riferimento al 17enne di Grado ancora bloccato nella città cinese di Wuhan.(Res)