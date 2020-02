Bollate: 29enne tossicodipendente caccia la madre di casa e si barrica dentro

- Ha cacciato la madre di casa, per poi barricarsi all’interno insieme al fratello minore. Per questo un 29enne italiano, pregiudicato, tossicodipendente e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per maltrattamenti, è stato arrestato per lo stesso reato ieri pomeriggio verso le 16.30 in via Monte Grappa a Bollate, in provincia di Milano. Il giovane, evidentemente alterato dall’abuso di alcol, ha iniziato a litigare con la madre, una donna italiana di 56 anni. Al culmine del diverbio l’ha costretta a uscire di casa e si è barricato all’interno dell'abitazione insieme al fratello di 27 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza, i vigili del fuoco e il 118. L’edificio è stato evacuato e la fornitura di gas momentaneamente interrotta per precauzione. A quel punto i militari sono riusciti a entrare nell’appartamento e a bloccare il 29enne, che è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. (Rem)