Coronavirus: Zingaretti, Italia lo affronta con serietà, non creare paure

- Il Coronavirus "sta confermando quello che sapevamo, ovvero che il mondo è unico e quanto ad ogni azione che accade in ogni angolo del pianeta, è legato il destino di tanti. L'Italia sta affrontando il problema con grande serietà. È evidente che avrà anche delle ricadute a livello globale dal punto di vista finanziario, economico e del commercio e questo deve springerci ancora di più a guardare i problemi veri dell'Italia che sono quelli di dare una scossa all'economia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione dello stand "Lazio Eterna Scoperta" al Bit Milano - la Borsa internazionale del turismo. "Per questo - ha aggiunto Zingaretti - abbiamo proposto il patto per il Lavoro, affinché nei prossimi anni si lavori tutti nella stessa direzione. Io credo che l'Italia ora si aspetti questo e non di creare e fomentare paure e divisioni. Creare paura e divisioni non è in sintonia con le aspettative del Paese", ha concluso il segretario dem. (Rem)