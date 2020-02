Coronavirus: Di Maio, velivolo militare andrà in Cina e riporterà in Italia 17enne bloccato a Wuhan

- Un velivolo dell’aeronautica militare andrà in Cina e riporterà in Italia il 17enne di Grado ancora bloccato nella città cinese di Wuhan. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al termine del vertice sul coronavirus insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli. “Abbiamo tenuto una riunione e abbiamo deciso che un velivolo della aeronautica militare andrà in Cina e lo riporterà in Italia. Andrà nelle prossime 24 ore”, ha dichiarato Di Maio.(Res)