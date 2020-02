Vitalizi: Maiorino (M5s), in piazza contro vecchia politica che difende privilegi

- Abbiamo fatto abolire i vitalizi sia alla Camera che al Senato ma ora la vecchia politica rivuole indietro questo assurdo privilegio. E' il messaggio di un video-appello pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook dalla senatrice Alessandra Maiorino, vice capogruppo del Movimento 5 stelle a Palazzo Madama. "Oltre 700 ex senatori hanno presentato ricorso per riavere il vitalizio vita natural durante. Lo definiscono - afferma Maiorino - un loro diritto anche se hanno lavorato solo qualche anno, un insulto ai cittadini onesti che hanno faticato una vita per guadagnarsi la pensione. Grazie al taglio dei vitalizi sia alla Camera che al Senato si risparmiano 56 milioni di euro all’anno, 280 milioni a legislatura. Pensavamo di esserci riusciti, ma è chiaro che, senza alcuna vergogna, i privilegiati non intendono rinunciare al malloppo. È incredibile, questi personaggi non hanno mosso un dito per difendere i diritti dei cittadini, ma ora scendono in campo compatti per preservare il proprio conto in banca. Chiediamo che la Commissione Contenziosa che deve giudicare i ricorsi sia composta da giudici davvero imparziali. Il 15 febbraio ci vediamo tutti in piazza per dire #MaiPiùVitalizi, questa è una battaglia di civiltà e di uguaglianza", conclude Alessandra Maiorino.(Com)