Milano: trovato con 20 dosi di cocaina in auto in via Valtellina, arrestato un 22enne

- Un 22enne italiano, con precedenti di polizia, è stato arrestato la scorsa notte a Milano per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno notato in via Valtellina fermo all’interno della sua auto e per questo, dato l’atteggiamento sospetto, hanno deciso di controllarlo. Il giovane aveva con sé venti dosi di cocaina, per un totale di 8,5 grammi e 200 euro in contanti. Arrestato, è ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo. (Rem)