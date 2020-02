Italia-Thailandia: Di Maio su attacco a centro commerciale, vicini a popolo thailandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e per la Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha espresso la vicinanza del governo italiano al popolo ed alle autorità thailandesi per quanto accaduto ieri nel centro commerciale di Nakhon Ratchasima (ex Khorat), dove il militare Jakkrapanth Thomma ha aperto il fuoco contro la folla, uccidendo 26 persone e ferendone altre 57. In un messaggio pubblicato sull'account Twitter della Farnesina, Di Maio sottolinea che "l'Italia sta con il popolo thailandese, rattristato dai tragici eventi di Nakhon Ratchasima. Offro le nostre più sentite condoglianze alle vittime, ai loro amici e alle loro famiglie". L'aggressore, che si era barricato al quarto piano del centro commerciale Terminal 21 con alcuni ostaggi, è stato eliminato dalle forze di sicurezza thailandesi. (segue) (Res)