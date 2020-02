Giustizia: Zingaretti, prescrizione? È tempo di costruire, non di picconare

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a margine del Bit Milano - la Borsa internazionale del turismo, è intervenuto sul tema della prescrizione e sulle polemiche di Italia Viva. "Credo sia il tempo di costruire e non di picconare", ha detto. "Da domani - ha proseguito Zingaretti - si inizia un confronto di maggioranza e il cuore di questo confronto, con spirito unitario dovrà essere l'economia, come riaccendere i motori, investire nella green economy, rimettere al centro la scuola e l'università, il sapere, la conoscenza, la valorizzazione del turismo, perché l'Italia e l'Europa devono guardare al futuro con più sicurezza". "Il Pd - ha concluso Zingaretti - metterà a disposizione il suo impegno e il nostro contributo programmatico con il Piano per l'Italia". (Rem)