Giustizia: Zingaretti, su prescrizione c'è conferma di buon punto di arrivo

- Sul dibattito sulla riforma della prescrizione "mi sembra che ci sia la conferma di un buon punto di arrivo che ci permette ora di riaccendere l'agenda per il lavoro e la crescita, lo sviluppo e gli investimenti sulla scuola in uno spirito che deve essere unitario". È quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interpellato nuovamente sul tema a margine del Bit Milano - la Borsa internazionale del turismo. "Non se ne può più - ha sottolineato - di polemiche e di picconate, gli italiani si aspettano una comunità che produca i fatti. Ora avanti tutta per dare risposte a un Paese che se lo aspetta". (Rem)