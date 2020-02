Libia: presidente Commissione Ua, non vi è alcuna soluzione militare al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vi è alcuna soluzione militare al conflitto in Libia. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, aprendo il 33mo vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione africana (Ua) in corso ad Addis Abeba in Etiopia. Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un avvertimento sui rischi del protrarsi della situazione di conflitto in Libia. "Nonostante il barlume di speranza offerto dalla conferenza di Berlino, l'impegno della comunità internazionale a porre fine alle interferenze straniere non si è concretizzato sul campo", ha aggiunto Guterres, osservando che il continuo flusso di armi e il ritorno delle operazioni militari hanno ulteriormente complicato la situazione umanitaria nel paese.(Res)