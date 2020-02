Roma: rubano computer e telefonino in stazione, denunciati 2 borseggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata del 7 febbraio gli agenti della sottosezione Polizia ferroviaria di Roma Ostiense hanno denunciato in stato di libertà due cittadini italiani per un furto avvenuto nei confronti di un dipendente di Rete ferroviaria italiana, nella sala d'attesa della stazione Fs Tuscolana. Le immediate indagini, avviate con l'ausilio del sistema di telecamere presenti nella stazione, hanno permesso di rintracciare l'autore materiale del furto di un computer portatile e di un telefono cellulare di servizio. L'uomo, intestatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora presso il Comune di Catania con divieto di allontanamento, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Nell'occorso è stato rintracciato un altro uomo al quale il ladro aveva consegnato parte della refurtiva; quest'ultimo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Infine, nella stazione di Roma Tiburtina, gli agenti sono intervenuti per la presenza in stazione di due venditori ambulanti campani, padre e figlio. Gli abusivi, con diversi precedenti di Polizia, sono stati sanzionati ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma con conseguente sequestro amministrativo. Inoltre, visti i presupposti di legge, sono stati allontanati con il divieto di rientro per un anno nel comune di Roma. (Rer)