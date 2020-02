Azerbaigian: elezioni parlamentari, affluenza al 39,23 per cento alle 15

- L’affluenza alle elezioni parlamentari anticipate in corso oggi in Azerbaigian si attesta al 39,23 per cento alle ore 15 locali (le 12 in Italia). È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec), secondo cui sulla base dei dati a disposizione sono circa 2 milioni i cittadini azerbaigiani ad aver espresso la loro preferenza sinora. (Les)