Turismo: Girotto (M5s) a Bit, settore centrale per rilancio economie locali

- Il presidente della Commissione Industria Senato della Repubblica, Gianni Girotto, è intervenuto questa mattina alla cerimonia inaugurale di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano fino a martedì 11 febbraio. "Innovazione, rispetto ambientale, destagionalizzazione e ampliamento dell'offerta alle migliaia di 'perle' diffuse in tutto il territorio nazionale devono essere i traini per tutta la filiera del turismo, un settore tra i più rilevanti per il nostro Paese e in costante crescita, che va sostenuto e promosso”, ha osservato Girotto. “La competitività del sistema turistico italiano nel panorama mondiale - ha proseguito - è confermata non solo dall'alta attrattività che il nostro Paese storicamente possiede come meta di viaggi e vacanze, ma anche da un'offerta sempre più ricca e diversificata di servizi, che deve essere sempre più orientata alla promozione e alla valorizzazione delle economie locali. Non dimentichiamoci che il territorio è importante tanto quanto il prodotto. Rilanciare la leadership dell’Italia sul mercato turistico internazionale, infatti, significa da una parte innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale, anche attraverso una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione delle politiche turistiche; dall'altra, puntare sulle filiere attive nella valorizzazione del territorio, che devono essere sostenute e promosse". "Il Movimento 5 Stelle - ha spiegato Girotto - sta innanzitutto continuando a lavorare su tutti i comparti generali del sistema Italia, come fisco, burocrazia, infrastrutture, P.A. etc., e specificatamente nella Commissione che ho l'onore di presiedere stiamo lavorando per ottenere un costo dell'energia più competitivo". (segue) (Com)