Turismo: Girotto (M5s) a Bit, settore centrale per rilancio economie locali (2)

- "Oltre a ciò - ha proseguito - ci siamo attivati con un apposito affare assegnato (Sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio), che ha per obiettivo quello di aumentare l'attrattività per destagionalizzare l'offerta, poiché il nostro territorio è in grado di proporre offerte turistiche tutto l'anno, proporre un turismo slow e altamente qualificato, dal momento che il 60 per cento del patrimonio artistico culturale mondiale è in Comuni con meno di 6.000 abitanti”. “Inoltre il settore turistico - ha aggiunto Girotto - deve cogliere l'opportunità legata all'aumento della sensibilità del cliente verso il tema della sostenibilità ambientale, sul quale si potrebbe ipotizzare un sistema di rating, e quello dell'accoglienza dei clienti diversamente abili, il cui numero è in costante aumento, che richiedono parità di servizi e di comfort. Non possiamo, infine, non affrontare il tema delle concessioni demaniali marittime, le cui problematiche non sono ancora state risolte". "Con l'affare assegnato - ha concluso Girotto - vogliamo individuare le best practices già presenti, attivare strumenti per diffonderle e agevolare il percorso verso la destagionalizzazione e gli altri obiettivi summenzionati, anche utilizzando al meglio le tecnologie digitali già disponibili, ma di cui una componente ancora troppo rilevante dei nostri territori, sopratutto quelli interni, è carente. Tutto ciò con la finalità di perseguire un ciclo virtuoso di sviluppo economico sociale e ambientale, unica via per garantire un futuro prospero alle future generazioni". (Com)