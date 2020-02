Verona: nordafricano si scaglia contro donna e agenti, bloccato da polizia

- A Verona non c'è posto per chi delinque. "L'immigrazione è innanzitutto rispetto e osservanza delle regole". Lo afferma il vicesegretario federale e commissario della Liga Veneta, Lorenzo Fontana, dopo che un nordafricano è stato arrestato tra le zone di Castelvecchio e piazza Bra dopo avere minacciato una passante ed essersi poi scagliato contro gli agenti. "Sono vicino alla donna e ai poliziotti feriti a Verona da un tunisino che non ha esitato a usare sassi, sigaretta accesa e forbici. Grazie al pronto intervento degli stessi agenti che hanno bloccato la follia dell'uomo, disinnescando il pericolo", conclude Fontana.(Com)