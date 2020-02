Siria: comando generale esercito, nostre forze continuano ad avanzare nella provincia di Idlib

- Il comando generale dell'esercito e delle Forze armate ha annunciato oggi il proseguimento dell’offensiva nella provincia di Idlib e Aleppo “per eliminare le organizzazioni terroristiche che hanno intensificato i loro atti di aggressione contro i civili e li hanno presi come scudi umani”. Secondo quanto annunciato dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, in questi giorni l’esercito siriano e le milizie alleate hanno compiuto passi significativi nell’offensiva per riconquistare le ultime roccaforti dei ribelli nella parte orientale della provincia di Idlib e si sono ricongiunte con le forze che avanzano verso la parte meridionale del governatorato di Aleppo. Per la “Sana”, l’esercito siriano ha ripreso il controllo di un’area di circa 600 chilometri quadrati, liberando decine di villaggi, città e colline strategiche. Le aree riconquistate sono: Khan al Sabil, Kafer Battikh, Joubas, al Nairab, Tal Mardikh, Kafer amim, Afes, Saraqeb, Tal al Tabariz, Maharim, Ebla, Rasem al Ess, al Sheikh Ahmad, Zamar, Houir al Ess, Tal Bajer, Rasem al Sahrij, Tal Touqan, Jazraya, Khan Touman, Khalsa, al Qarasi, Zitan, al Sheikh Idris, al Rayan, Louf e al Ess.(Res)