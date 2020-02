Pd: Zingaretti, apriremo bella discussione per costruire futuro migliore

- Interpellato, a margine del Bit Milano - Borsa internazionale del Turismo, sul futuro del Partito democratico che intende costruire, il segretario Nicola Zingaretti ha detto: "Noi apriremo una bella discussione che coinvolgerà il nostro partito, ma io dico a tutti gli italiani: venite nelle occasioni che ci saranno, costruite occasioni per parlare di futuro. Questa è la grande scommessa che abbiamo davanti. Non rassegniamoci a vivere in un eterno presente pessimista o, peggio ancora, mai guardare al passato e alle ricette che non possono tornare. Dobbiamo costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Questa è una missione politica che vogliamo offrire a tutti, anche a chi non fa parte del Pd". Il segretario ha sottolineato anche il risultato del partito dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. "Sono contento - ha detto Zingaretti - perché non solo siamo diventati il primo partito nelle regioni in cui si è votato, ma in queste ore tutti i sondaggi dicono che il Pd è l'unico partito nel campo del centrosinistra che vede crescere i consensi. Le persone stanno ricominciando ad avere fiducia nel Partito democratico. Dobbiamo essere molto umili, sapere che non ci sono cambiali in bianco e dimostrare di essere degni di questa fiducia, dando una mano a costruire il futuro". (Rem)