Serbia: Parlamento approva modifiche a legge elettorale, soglia di sbarramento cala al 3 per cento (2)

- Sulle prossime elezioni generali che si terranno in Serbia ad aprile, l’eurodeputata slovena e presidente della delegazione del Parlamento europeo in Serbia, Tanja Fajon, ha chiarito che le istituzioni europee continueranno a sostenere Belgrado nel garantire elezioni democratiche ed eque il prossimo aprile. Fajon si è così espressa in merito alla sua visita in Serbia insieme al commissario europeo per l'allargamento Oliver Varhelyi e al relatore per la Serbia Vladimir Bilcik del Partito popolare europeo. (Seb)