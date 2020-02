Sanremo: Zingaretti, bella edizione, contento per Diodato

- Interpellato per un commento, a margine del Bit Milano, sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha detto: "È stata una bella edizione, molto varia e mai noiosa. Sono contento per chi ha vinto, Diodato, e mi sono piaciuti molto anche Gabbani e Achille Lauro con le sue performance molto intelligenti". "Una bella edizione - ha chiosato - in cui non ci si annoiava mai e per tante serate così lunghe è un bel risultato". (Rem)