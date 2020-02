Energia: ministro Energia azerbaigiano, pronti per possibili conseguenze a calo prezzo petrolio

- L'Azerbaigian è pronto per possibili effetti negativi dovuti al calo dei prezzi del petrolio dal momento che il paese ha sufficienti riserve di valuta estera. Lo ha detto il ministro delle Finanze azerbiagiano, Samir Sharifov, durante una dichiarazione alla stampa ripresa dai media nazionali. "I prezzi nel mercato petrolifero globale stanno fluttuando. Dobbiamo procedere con calma. Non c'è motivo di andare nel panico (…). Se i prezzi del petrolio continuano a scendere a lungo termine, possiamo apportare alcuni adeguamenti alla nostra politica economica. Ma non credo che dobbiamo avere fretta. Abbiamo abbastanza riserve in valuta estera, se necessario, siamo pronti a rispondere a impatti indesiderati", ha spiegato Sharifov aggiungendo che le autorità di Baku non hanno ritenuto necessario apportare modifiche al bilancio a causa della caduta dei prezzi del petrolio.(Res)