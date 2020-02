Roma: spaccio di droga, 15 persone arrestate (4)

- I poliziotti del commissariato Fidene-Serpentara hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un romano 21enne. Il giovane, beccato in flagranza a spacciare droga, era riuscito, con violenza nei confronti di un agente, a dileguarsi, sottraendosi all'arresto. Gli investigatori sono riusciti in poco tempo a risalire all'uomo, che nel frattempo si era rifugiato nell'abitazione della nonna. In via Foce dell'Aniene i poliziotti del commissariato Prati hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, un uomo nativo delle Filippine. L'uomo benché fosse già al regime degli arresti domiciliari per lo stesso reato, continuava l'attività illecita utilizzando la propria abitazione come rivendita di droga. All'interno gli agenti hanno trovato e sequestrato diversi sacchetti contenenti "shaboo" per un peso complessivo di 117 grammi nonché un'agenda riportante nomi e cifre del malaffare. (segue) (Rer)