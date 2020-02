Roma: spaccio di droga, 15 persone arrestate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Prenestina, i poliziotti del commissariato Casilino Nuovo, hanno notato un ragazzo gambiano di 21 anni in atteggiamenti sospetti: così gli agenti hanno deciso di identificarlo. Il giovane alla vista dei poliziotti ha reagito cercando in tutti i modi di sottrarsi al controllo ma è stato comunque bloccato. Gli agenti hanno trovato e sequestrato al giovane 119.8 grammi di marijuana e 110 euro in contanti. All'interno del parco di Colle Oppio i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato un senegalese di 23 anni colto nella flagranza del reato di spaccio di droga. Gli investigatori sono stati insospettiti dal continuo via vai di persone, alcune delle quali "conosciute". Per questo motivo, la Polizia ha decisione di effettuare un servizio di osservazione all'interno del parco, dove hanno appurato l'effettivo smercio di droga. L'uomo, arrestato, è stato trovato in possesso di 2.06 grammi di marijuana. (segue) (Rer)