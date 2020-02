Roma: spaccio di droga, 15 persone arrestate (6)

- In Viale America, personale del commissariato esposizione ha arrestato per furto 2 Italiani di 18 anni sorpresi mentre tentavano di rubare un casco da uno scooter in sosta. Uno dei due giovani è stato, inoltre, trovato in possesso di 60 grammi di hashish e di materiale per il confezionamento. Infine, in Via Mattia Battistini, a seguito di un controllo nei pressi della stazione metro, poliziotti del reparto volanti hanno arrestato un Italiano di anni 20 e un Colombiano di anni 19 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico ufficiale. In Via Giolitti, gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato due uomini, entrambi nigeriani, di 35 e 25 anni. A seguito di un controllo sono stati trovati in possesso il primo di 10 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 30 euro; mentre il secondo di 6 dosi di marijuana per un peso di 11 grammi, due dosi di eroina ed una di cocaina oltre a 355 euro, probabile provento dell'illecita attività. (Rer)