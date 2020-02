Clima: Coldiretti, è allarme siccità in inverno mite e senza pioggia

- Non solo smog in città: con l'inverno anomalo senza pioggia è allarme siccità in molte aree del centro sud rimaste da troppo tempo all'asciutto. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell'andamento climatico segnato da temperature elevate e dalla mancanza di precipitazioni significative che sta sconvolgendo i normali cicli stagionali nelle campagne. La natura è in tilt nel cuore dell'inverno dove a macchia di leopardo lungo la Penisola si sono verificate - sottolinea la Coldiretti - fioriture anticipate delle mimose in Liguria e dei mandorli in Puglia, Sicilia e Sardegna dove inizia a sbocciare anche qualche pianta da frutto, ma in Abruzzo sono in fase di risveglio, con un anticipo di circa un mese, gli alberi di susine, pesche mentre gli albicocchi in Emilia hanno già le gemme che si stanno addirittura aprendo nei noccioleti del Piemonte.Le piante sono state ingannate da una finta primavera dopo un mese di gennaio estremamente mite. Una anomalia dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr. (segue) (Com)