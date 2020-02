Incidenti stradali: auto con 4 giovani a bordo si ribalta a Rogno (BG), morto un 27enne

- Un gravissimo incidente stradale si è verificato, verso le 5 di domenica mattina, lungo la via Nazionale a Rogno, nell’alto Sebino. Il bilancio è di un morto, un ragazzo di 27 anni, e tre feriti, di cui uno grave. I quattro giovani, tutti residenti a Sellero (BS) erano tutti a bordo della stessa auto che per cause ancora da accertare si è ribaltata. A soccorrere i giovani, tutti maschi di 18, 20, 21 e 27 anni, - secondo quanto riferito dall'Areu - sono intervenuti un elicottero, due ambulanze e un’auto medica. Per il 27enne, deceduto sul colpo non c'è stato nulla da fare, mentre i sanitari si sono concentrati sul ragazzo più giovane della compagnia, un 18enne, che ha riportato un trauma cranico. In eliambulanza è stato portato in codice rosso agli ospedali civili di Brescia. Gli altri due ragazzi, uno 20enne e 21enne, sono stati portati rispettivamente in codice giallo e verde all'ospedali di Esine. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Bergamo. (Rem)