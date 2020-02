Migranti: barcone con 91 persone a rischio affondamento al largo della Libia

- Un barcone con almeno 91 persone in fuga dalla Libia sarebbe a rischio affondamento al largo delle coste libiche. Lo riferisce l'organizzazione non governativa AlarmPhone. “Le persone a bordo ci hanno detto che stanno imbarcando acqua e che qualcuno è già caduto a mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24, ma nessuno ha preso l’iniziativa. Hanno bisogno di aiuto immediato!”, riferisce l’Ong in un messaggio su Twitter. Secondo AlarmPhone dopo vari tentativi la Guardia costiera libica ha risposto alle chiamate, precisando che al momento non è possibile al momento predisporre operazioni di salvataggio “perché i centri di detenzione sono pieni oltre il limite”.(Res)