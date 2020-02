Libia: segretario generale Nazioni Unite Guterres, situazione nel paese è uno scandalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che sta accadendo in Libia è a “dir poco uno scandalo”, con armi che continuano ad affluire nel paese nonostante l’embargo e operazioni militari che aggravano una situazione umanitaria già difficile. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che oggi partecipa al 33mo vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione africana (Ua) ad Addis Abeba, in Etiopia. “Abbiamo disperatamente bisogno di un cessate il fuoco efficace e duraturo", ha sottolineato Guterres in un messaggio su Twitter. Ieri in una conferenza stampa al suo arrivo nella capitale etiope, Guterres ha dichiarato che l’Unione africana svolgerà un ruolo più importante nel mediare la crisi in corso in Libia. "Riteniamo assolutamente essenziale associare l'Ua alla ricerca di una soluzione al conflitto libico", ha dichiarato Guterres. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato che l’Ua svolgerà un “ruolo più importante nel mediare la crisi libica”, affermando di aver compreso la "frustrazione" manifestata in questi anni dall’organizzazione per essere stata messa da parte nella risoluzione del conflitto. (segue) (Res)