Afghanistan: due militari Usa uccisi in conflitto a fuoco aperto da uomo in uniforme afghana

- Due militari statunitensi sono rimasti uccisi e altri sei feriti durante un conflitto a fuoco in Afghanistan. Secondo quanto reso noto dalle Forze armate Usa, un individuo che portava l’uniforme dell'Esercito afghano avrebbe aperto il fuoco con una mitragliatrice, nella provincia orientale di Nangarhar, contro il gruppo di militari. Lo scontro, ha dichiarato ai media statunitensi il colonnello Sonny Leggett, portavoce delle forze statunitensi in Afghanistan, sarebbe avvenuto dopo che un gruppo di pattugliamento congiunto, composto da forze statunitensi e afghane, aveva completato un’operazione di Key leader engagements (Kle), ovvero un processo di interazione tra il comando delle unità militari e i capi o referenti delle comunità locali. In un tweet, il settimo gruppo delle Forze speciali dell'Esercito Usa (Airborne) ha reso noto che "diversi" dei suoi militari sono stati uccisi o feriti durante le operazioni di combattimento in Afghanistan. Nessun gruppo armato ha rivendicato per ora la responsabilità dell'attacco. Il governatore della provincia, Shah Mahmood Meyakhil ha rivelato che sono stati feriti tre militari afghani.(Res)