Turismo: Coldiretti, un terzo del budget famiglie in vacanza speso a tavola, è record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare - continua la Coldiretti - il boom delle oltre 23 mila aziende agrituristiche italiane che nel 2019 hanno registrato più di 13 milioni di presenze, grazie alla capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici ma anche l'offerta di programmi ricreativi come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o le attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura. Ma l'Italia ha anche conquistato in pochi anni il primato mondiale nei mercati contadini davanti a Usa e Francia con la più vasta rete di vendita diretta degli agricoltori organizzata con propria insegna del mondo grazie alla Fondazione Campagna Amica dove sempre più numerosi i turisti vanno alla ricerca delle specialità alimentari locali. (segue) (Com)