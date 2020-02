Coronavirus: atteso intorno alle 13 arrivo volo con a bordo 8 italiani evacuati da Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ atteso per oggi intorno alle 13 all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’arrivo del velivolo dell’aeronautica britannica con a bordo gli otto cittadini italiani evacuati ieri dalla città cinese di Wuhan, principale focolaio dell’epidemia da coronavirus. Intanto, secondo quanto si apprende, sarebbe in buone condizioni di salute il 17enne italiano di Grado che è rimasto bloccato a Wuhan a causa di una leggera febbre, nonostante fosse risultato due volte negativo ai test sul coronavirus. Come sottolineato questa mattina dal ministro della Sanità, Roberto Speranza, si è tenuta la consueta riunione della task force sul coronavirus. “Iniziata task force coronavirus. Grazie a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, senza sosta, lavorano al servizio del paese”, a riferito Speranza sul suo profilo Twitter. Sempre questa mattina si è tenuto presso la sede della Protezione civile il vertice tra il ministro Speranza, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il responsabile del Dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli per fare il punto sul dossier coronavirus e discutere in merito al giovane 17enne italiano ancora bloccato a Wuhan. (segue) (Res)