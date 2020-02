Giustizia: Costa (FI), lodo Conte bis nel Milleproroghe? Sarebbe inammissibile

- Pd e 5stelle hanno trovato sulla prescrizione un accordo talmente fragile, che puntano - prima che si sgretoli - a consolidarlo nel primo veicolo normativo che passa. Lo afferma in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro. "Purtroppo per loro - spiega Costa - se i criteri di ammissibilità degli emendamenti utilizzati finora sul Milleproroghe non verranno stravolti e piegati alle esigenze della maggioranza, non ci sono margini perché venga ammesso un emendamento contenente il lodo Conte bis. Emendamenti ben meno invasivi sono stati dichiarati inammissibili. Non serve a niente l'escamotage di un rinvio di termini - ammissibile - a cui agganciare il lodo Conte bis. Il contenuto del lodo Conte bis sarebbe del tutto estraneo per materia rispetto al Milleproroghe, ed il suo ingresso con emendamento non è consentito. Sarebbe un intervento elusivo, incostituzionale. Non si può utilizzare uno strumento ammissibile, la proroga di un termine, per modificare il codice penale e l'istituto della prescrizione. Se vogliono solo rinviare facciano pure, ma per il lodo Conte bis trovino un altro veicolo normativo", afferma Costa. (segue) (Com)