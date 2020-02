India: elezioni Territorio di Nuova Delhi, per exit poll sconfitta partito del premier Modi (2)

- Circa 14,7 milioni di aventi diritto al voto sono stati chiamati ad esprimersi ieri per rinnovare i 70 membri dell'Assemblea legislativa locale, mentre lo scrutinio è in programma l’11 febbraio prossimo. Nel 2015 si impose con una vittoria schiacciante il Partito dell’uomo comune (Aap), che ne conquistò 67 e insediò il suo leader, Arvind Kejriwal, alla guida del governo locale. Il Partito del popolo indiano (Bjp) ne ottenne solo tre mentre il Congresso nazionale indiano (Inc), dopo quindici anni di amministrazione, rimase escluso. I tre partiti sono i principali contendenti anche questa volta, con l’Aap favorito. Secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto CVoter, del 5 febbraio, il Partito dell’uomo comune dovrebbe ottenere tra 42 e 56 seggi (col 45,6 per cento dei voti), il Bjp tra 10 e 24 (col 37,1 per cento dei consensi) e il Congresso tra zero e quattro (4,4 per cento in termini percentuali). Sono stati allestiti 2.689 seggi, 545 dei quali sono considerati a rischio dal punto di vista della sicurezza secondo la polizia locale, che ha schierato 75 mila agenti. (segue) (Inn)