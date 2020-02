Lombardia: crescono automobilisti che scelgono la domiciliazione bancaria per bollo auto, in calo l'evasione

- Decisivo incremento nel mese di gennaio del numero di automobilisti lombardi che hanno scelto la domiciliazione bancaria del bollo auto, che permette di avere uno sconto del 15 per cento sulla tassa. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia, ricordando che per chi deve pagare il bollo auto con scadenza marzo 2020 ci sono ancora pochi giorni per beneficiare della riduzione. A gennaio 110.073 persone hanno scelto la domiciliazione bancaria mentre 1.444 sono quelle giuridiche. Rispetto al gennaio dell'anno scorso i numeri sono cresciuti rispettivamente del 29 per cento e del 359 per cento. Chi ha usufruito dello sconto nel complesso ha versato 18.689.035,71 euro con un risparmio medio di 29,41 euro, con una punta massima di 294,70 euro (nel 2019 sono stati 19,78 e 196,47). "Gli automobilisti lombardi a gennaio hanno risparmiato 3,28 milioni di euro", ha osservato l'assessore regionale a Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini. In base ai riscontri sul bollo auto con scadenza 31 gennaio, è stato registrato un gettito di 95.201.301 euro. Dallo scorso ottobre, quando è stato annunciato l'incremento dello sconto sul bollo auto e moto sono stati 89.494 i nuovi mandati inviati da privati, artigiani, professionisti e piccole e medie imprese (per le grandi imprese con più di 50 vetture lo sconto, invece, è rimasto invariato al 10 per cento). Un raddoppio rispetto ai 39.637 dello stesso periodo del 2018. Nel solo mese di gennaio 2020 se ne sono aggiunti altri 23.672, arrivando così a 899.357 su un totale di oltre 7 milioni di bolli. "Tra i vantaggi - ha continuato Caparini - anche 'zero stress' per le code agli sportelli, a tutto vantaggio della qualità della vita, e la certezza di non dimenticare la scadenza correndo quindi il rischio di incorrere in sanzioni per ritardi o mancati pagamenti". "Registriamo un forte calo di emissione di avvisi di mancato pagamento. Un trend che è anche indice di una netta diminuzione della cosiddetta evasione 'inconsapevole', quella per intenderci dovuta a dimenticanza e che porta a pagare sanzioni”, spiega Caparini. (segue) (com)