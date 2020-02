Scuola: Pittoni (Lega), Pd corresponsabile scelte anti precari del ministro Azzolina

- Il senatore della Lega, Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, afferma che Camilla Sgambato, responsabile scuola del Pd, sbaglia a rivolgersi alle organizzazioni sindacali quando afferma che "soltanto un dialogo costruttivo potrà coniugare le esigenze di stabilizzazione dei precari con il merito". La "sordità" è tutta della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, supportata - oltre che dai 5 stelle - proprio dal Partito democratico, corresponsabile del via libera al decreto Scuola non a caso ribattezzato "ammazza-precari", a conferma della disponibilità del Pd ad appiattirsi su qualsiasi scelta grillina, pur di non ridare la parola ai cittadini", conclude Pittoni.(Com)