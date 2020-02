Business news: Repubblica Centrafricana, Russia interessata a raffinazione aurea nel paese

- Una compagnia russa ha in programma di avviare una serie di progetti nel settore della raffinazione aurea nei pressi del villaggio di Lengo, nel nord-est della Repubblica Centrafricana. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” l’incaricato d’affari dell’ambasciata della Repubblica Centrafricana a Mosca, Jean-Jacques Mbokoto. “Confermo che siamo in contatto con una compagnia russa che ha in programma di avviare una serie di progetti per la raffinazione dell’oro nel paese: le consultazioni in merito hanno avuto luogo nel quadro del summit Russia-Africa a Sochi”, ha detto Mbokoto, aggiungendo che ci sono numerose compagnie russe interessate all’acquisto di oro e diamanti e ad investire nel settore agricolo della Repubblica. “Il nostro paese ha una posizione strategica dal punto di vista geografico, avendo un contatto diretto con numerosi possibili acquirenti come il Sudan, il Ciad, il Camerun e la Repubblica democratica del Congo”, ha aggiunto. (Rum)