Business news: Usa-Kenya, Trump e Kenyatta concordano avvio negoziati per accordo commerciale

- Gli Stati Uniti e il Kenya hanno concordato di avviare i negoziati per la firma di un accordo commerciale, che sarebbe il primo sottoscritto da Washington con un paese dell'Africa sub-sahariana. È quanto emerso al termine dell'incontro avvenuto alla Casa Bianca fra il presidente Usa, Donald Trump, e l'omologo keniota Uhuru Kenyatta. "Riteniamo che questo accordo con il Kenya risponda gli sforzi di integrazione regionale dell'Africa", ha dichiarato alla stampa il rappresentante commerciale statunitense Robert Lighthizer, al quale Trump ha dato il mandato di inviare una notifica formale al Congresso Usa in merito ai colloqui previsti con la controparte keniota. "Sotto la guida del presidente Trump, non vediamo l'ora di negoziare e concludere un accordo globale di alto livello con il Kenya in modo che possa servire da modello per ulteriori accordi in tutta l'Africa", ha affermato Amb Lighthizer. (Res)