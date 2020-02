Coronavirus: Russia consegna farmaci e aiuti umanitari alla Cina

- Sono stati consegnati dalla Russia alla Cina farmaci e materiale sanitario, comprese mascherine, per il diffondersi del coronavirus, tramite un aereo messo a disposizione dal ministero delle Emergenze russo. "Un aereo Il-76 del ministero delle Emergenze della Russia ha consegnato in Cina 183 metri cubi di aiuti umanitari. L'aeromobile del ministero delle Emergenze della Russia ha trasportato farmaci, mezzi di protezione personale”, si legge in una dichiarazione del ministero delle Emergenze russo. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria cinese, sono 811 le persone morte a causa della nuova infezione da coronavirus in Cina. In Cina sono stati segnalati oltre 37.100 casi. In Russia sono stati segnalati due casi di coronavirus.(Rum)