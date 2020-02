Milano: ferito al collo durante rissa, grave 43enne

- Un uomo di 43 anni ha riportato un’ampia ferita da arma da taglio al collo durante una rissa avvenuta domenica mattina in via Lazzari Palazzi a Milano. Lo riferisce in una nota il 118. Alle 6.18 i soccorritori sono intervenuti in zona Porta Venezia dove hanno trovato il 43enne insieme a un altro uomo di 47 con un trauma facciale. Il primo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico mentre il secondo è andato in giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Sulla vicenda indaga la polizia.(Rem)