Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel Lazio:REGIONE-Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Giovanna Pugliese, Assessore alle Pari Opportunità e Turismo partecipano all'inaugurazione dello stand della Regione Lazio allestito in occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo (Spazio Lazio – Padiglione 3 Stand C35 C37 F34 F36). Al termine si svolgerà l'evento dal titolo “I borghi delle meraviglie: Civita di Bagnoregio, Cerveteri e Arpino; candidature di successo”. Partecipano Luca Profili, Sindaco di Civita di Bagnoregio, Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri e Renato Rea, Sindaco di Arpino. L'evento si svolge a Milano – Fiera di Milano, Gate 9: Viale Teodorico, angolo viale Scarampo. (ore 12)VARIE-Il Bioparco di Roma dedica una giornata a Charles Darwin, in occasione del ‘Darwin Day’, con attività legate alle teorie del naturalista inglese. Bioparco Roma (ore 9.30 – 17.00). (Rer)