Africa: al via 33mo vertice dei capi di Stato dell'Unione africana, focus su crisi in Libia e Sahel

- Si apre oggi ad Addis Abeba, in Etiopia, il vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione africana (Ua). La riunione di alto livello, che si chiude domani, è stata preceduta dall'incontro del Consiglio direttivo dei ministri degli Esteri dell'Ua. In occasione del summit, il Sudafrica raccoglierà il testimone dell'Egitto alla presidenza di turno dell'organizzazione. Il tema principale al centro del vertice è quello della sicurezza, come testimoniato dallo slogan "Silencing Arms in 2020", obiettivo che l'Unione africana si è prefissata sette anni fa. Nel suo discorso di apertura della riunione ministeriale, giovedì scorso il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha fatto appello alla solidarietà fra i paesi africani, in particolare per quanto concerne la crisi nel Sahel, e ha delineato un quadro poco lusinghiero della situazione della sicurezza con le numerose crisi che interessano il continente, in primis quella libica. (segue) (Res)