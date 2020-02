Africa: al via 33mo vertice dei capi di Stato dell'Unione africana, focus su crisi in Libia e Sahel (2)

- In questo senso, come già emerso in occasione del recente vertice del Comitato di alto livello dell’Unione africana sulla Libia ospitato lo scorso 30 gennaio a Brazzavile, l'Ua intende giocare un ruolo di maggiore rilievo sul dossier libico e di pesare di più nella risoluzione del conflitto, nell’ottica della promozione di un “dialogo africano”. Al termine della riunione di Brazzaville il Comitato - composto da 11 membri - ha concordato di istituire una Commissione preparatoria per il Forum inter-libico dell'Unione africana, che sarà aperta a tutte le parti in conflitto libiche, compresi i leader tribali, le donne, i giovani ed altri attori politici e sociali libici. Il Comitato, si legge nella nota, ha inoltre "condannato le continue interferenze esterne in Libia, nonostante gli impegni assunti a Berlino", e ha insistito affinché "tutte le parti si conformino rigorosamente" all'embargo sulle armi imposto in Libia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, invitando quest'ultimo ad applicare sanzioni contro i trasgressori. (segue) (Res)