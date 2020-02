Roma: maltrattava e picchiava la compagna, arrestato 28enne

- I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 28 anni del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, ai danni della compagna convivente di 23 anni. I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia, a seguito della richiesta di aiuto della donna giunta al Nue 112. La 23enne, colpita al volto dal compagno per futili motivi, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale SS Gonfalone di Monterotondo, dove è stata medicata e giudicata guaribile in 7 giorni di prognosi per escoriazioni e tumefazioni al labbro superiore e alla tempia. La donna ha poi raccontato ai militari che negli ultimi mesi si erano verificati diversi episodi di maltrattamento fisico e psicologico nei suoi confronti da parte del compagno. L’uomo è stato arrestato e portato agli arresti domiciliari in un’altra sua abitazione nel comune di Guidonia Montecelio, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli. L’intervento dei Carabinieri si innesta in un più ampio progetto di tutela delle vittime vulnerabili organizzato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ove opera da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere.(Rer)