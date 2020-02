Thailandia: ucciso militare dell'attacco nel centro commerciale, bilancio sale a 27 morti e 57 feriti

- Almeno 27 persone sono morte ed altre 57 sono rimaste ferite nella sparatoria fatta ieri dal sergente Jakkrapanth Thomma in un centro commerciale della città della Thailandia nordorientale Nakhon Ratchasima (ex Khorat). Il nuovo bilancio è stato confermato ai media locali dal primo ministro Prayut Chan-o-cha, che ha aggiunto che l'aggressore, che si era barricato al quarto piano del centro commerciale Terminal 21 con alcuni ostaggi, è stato a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza. Secondo quanto riferito dal premier, il militare avrebbe perso ogni cognizione di causa per alcune difficoltà in merito alle operazioni di vendita di una casa. Secondo le prime ricostruzioni riferite dal "Bangkok Post" e confermate dalla polizia thailandese, prima di entrare nel centro commerciale di Nakhon Ratchasima il militare ha ucciso il suo superiore Thanya Kriatisarn, generale della Seconda legione dell'esercito, e due altre persone nel vicino campo militare di Surathampithak, dove ha inoltre rubato una jeep a bordo della quale è fuggito prima di arrivare a Terminal 21. (segue) (Res)